{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гуменник идет третьим после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров

16-летний российский фигурист набрал 76,16 балла, лидирует американец Пулкинен (80,31), а на втором месте идет канадец Гоголев (78,82)

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занимает третье место после короткой программы в финале Гран-при, проходящем в канадском Ванкувере. 16-летний фигурист набрал 76,16 балла.

Лидирует после короткой программы американец Камден Пулкинен (80,31). На втором месте идет канадец Стефен Гоголев (78,82).

Гуменник одержал две победы на этапах Гран-при (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.

Произвольную программу юноши покажут 8 декабря. Финал Гран-при среди юниоров продолжат выступления спортивных пар и соревнования в женском одиночном катании.

Фигуристы Костюкович и Ялин выиграли короткую программу среди пар в финале Гран-при
Российская пара юниоров набрала 66,84 балла
Читать полностью