Тренер ФК "Пюник" Талалаев дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

ТАСС, 7 декабря. Федерация футбола Армении (ФФА) дисквалифицировала главного тренера ереванского клуба "Пюник" Андрея Талалаева до конца текущего розыгрыша чемпионата страны за оскорбление ассистента главного арбитра. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Инцидент произошел 2 декабря в матче против капанского "Гандзасара", завершившегося поражением "Пюника" со счетом 1:3. Талалаев выругался в адрес помощника главного арбитра, после этого российский специалист был удален.

В текущем сезоне "Пюник" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении и после 17 туров имеет 27 очков. Отставание от идущего первым "Алашкерта" - пять очков. До конца чемпионата команде предстоит провести еще 19 встреч.

Талалаев возглавил "Пюник" в июне 2018 года, подписав соглашение сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год. Российский специалист дошел с клубом до третьего отборочного раунда Лиги Европы, что стало лучшим результатом в еврокубках в истории армянского футбола.

Ранее Талалаев работал в "Тамбове", с которым он занял четвертое место сезоне-2017/18 первенства Олимп - ФНЛ, но в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил пермскому "Амкару". Также специалист возглавлял такие команды, как нижегородская "Волга", краснодарская "Кубань", "Ростов", юношеская и молодежная сборные России.