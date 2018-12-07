Фигуристы Костюкович и Ялин выиграли короткую программу среди пар в финале Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российские юниоры Полина Костюкович и Дмитрий Ялин после исполнения короткой программы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию. Турнир проходит в Ванкувере (Канада).

Костюкович и Ялин набрали 66,84 балла за исполнение короткой программы. Следующие четыре места тоже заняли российские пары. Вторыми стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (66,44), третьими - Анастасия Мишина и Александр Галлямов (64,37). На четвертой и пятой строчках расположились дуэты Ксения Ахантьева / Валерий Колесов (62,04) и Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот (59,28), замкнули таблицу американцы Сара Фэнг / Ти Джей Нейман (49,82).

Произвольные программы спортивные пары покажут 9 декабря.

Завершат короткую программу у юниоров девушки. В женском одиночном катании в финале Гран-при ситуация похожа на соревнования спортивных пар. Здесь выступят пять россиянок: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Анастасия Тараканова и Алена Канышева, а также южнокореянка Ким Е Лим.