Хоккеисты "Торонто" проиграли "Детройту" в первом матче Нюландера в сезоне

ТАСС, 7 декабря. "Торонто" уступил "Детройту" со счетом 4:5 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Шведский нападающий гостей Вильям Нюландер провел первый матч в текущем сезоне, но результативными действиями отметиться не смог.

22-летний форвард до начала декабря находился в статусе ограниченно свободного агента и пропустил начало сезона из- за того, что никак не мог договориться о новом контракт с "Торонто". Швед подписал шестилетнее соглашение с зарплатой $6,9 млн в год. Если бы он не сделал этого до 1 декабря, то не смог бы выступать в НХЛ в этом сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Эрикссон (6-я минута), Люк Гленденинг (7), Густав Нюквист (20), Майк Грин (32) и Дилан Ларкин (63, ОТ). У хозяев отличились Каспери Капанен (5), Джон Таварес (43), Зак Хайман (49) и Андреас Джонсон (52). Защитник "Торонто" Игорь Ожиганов отдал голевую передачу и набрал четвертое (1+3) очко в сезоне. Лучшим игроком встречи стал Ларкин (1+1), второй звездой был признан Джонсон (1+1), третьей - Нюквист (1+2).

В другом матче "Коламбус" на выезде обыграл "Филадельфию" в овертайме со счетом 4:3. Две результативные передачи отдал российский нападающий гостей Артемий Панарин. Россиянин набрал 31 (7+24) очко в текущем сезоне и сравнялся с лучшим бомбардиром команды Кэмом Аткинсоном (19+12). Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский совершил 23 сейва.

Результаты остальных матчей: