Щербакова считает, что плохо настроилась на короткую программу финала юниорского Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Анна Щербакова считает, что психологически неправильно настроилась на короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Ванкувере. Слова спортсменки передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

14-летняя спортсменка заняла последнее место, совершив несколько ошибок во время исполнения короткой программы и набрав 56,26 балла. Первые три места остались за россиянками Аленой Косторной (76,32), Александрой Трусовой (74,43) и Аленой Канышевой (68,66). Анастасия Тараканова расположилась на пятой строчке (61,78), Ким Е Лим (62,51) из Южной Кореи идет четвертой.

"Сегодня я плохо откатала короткую программу - возможно, из-за того, что психологически неправильно настроилась. На разминке все было хорошо, возможно, упустила себя и не проследила за нужными вещами, поэтому допустила очень глупые ошибки на прыжках. Надеюсь исправиться в произвольной программе", - сказала Щербакова.

Щербакова дебютировала в сезоне-2018/19 в юниорской серии Гран-при, победив на этапах в Словакии и Канаде. На этапе Кубка России в Йошкар-Оле фигуристка в ходе произвольной программы выполнила сразу два четверных лутца, один из которых был в каскаде с тройным тулупом. Этот каскад является сложнейшим в женском одиночном катании, кроме Щербаковой его никто из девушек никогда не выполнял на соревнованиях.

Произвольный прокат состоится 9 декабря.