Строительство хоккейной академии "Авангард" в Омске финансируется в полном объеме

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" обеспечила в полном объеме финансирование академии "Авангард" в Омске, которую ранее планировалось ввести в эксплуатацию осенью 2018 года, задолженность перед субподрядчиками погашена. Об этом сообщила журналистам пресс-служба губернатора Омской области Александра Буркова по итогам его встречи с членами правления ПАО "Газпром нефть".

Ранее в ноябре СМИ сообщали о том, что рабочие, возводящие академию, и арендодатели строительной техники не получали зарплату и выплаты по аренде с июля 2018 года, что привело к затягиванию сроков сдачи в эксплуатацию спортивного сооружения.

"В Санкт-Петербурге прошла очередная встреча Александра Буркова с членами правления ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть". Обсуждалось и завершение строительства хоккейной академии "Авангард". На сегодняшний день никаких задолженностей перед субподрядчиками нет (ранее были сбои в связи со сменой руководства подрядчика). Финансирование строительства академии обеспечено в полном объеме. "Газпром нефть" и правительство Омской области продолжают совместно контролировать ход работ, ведущихся на объекте", - сказали в пресс-службе.

Под спортивно-образовательный комплекс в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 гектаров. Здесь разместятся гостиница-интернат на 156 мест для иногородних детей, две ледовые арены - тренировочная и для проведения матчей с трибуной на тысячу зрителей, тренажерный и универсальный спортзал, реабилитационный центр. Общая стоимость проекта составляет 2,26 млрд рублей.