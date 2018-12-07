Загитова считает, что волнение помешало ей в короткой программе финала Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Волнение помешало олимпийской чемпионке 2018 года российской фигуристке Алине Загитовой лучше выступить в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции.

Короткую программу в рамках финала серии женщины представили в пятницу утром. 16-летняя Загитова по итогам проката занимает второе место, набрав 77,93 балла, лидирует ее ровесница японка Рика Кихира (82,51).

"Думаю, дело в нервах, это идет от головы, - сказала Загитова. - Проблема во всех этих мыслях. Но необходимо все равно выходить на лед и делать свою программу".

Загитова проводит свой второй сезон на взрослом уровне, в сезоне-2017/18 она, помимо золота Олимпиады в Пхёнчхане, выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при и чемпионат России. Произвольную программу на соревнованиях в Ванкувере женщины покажут в ночь на 9 декабря.