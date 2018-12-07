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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Фигуристка Кихира удивлена своему мировому рекорду в короткой программе в финале Гран-при

Японская спортсменка, для которой данный сезон является первым на взрослом уровне, показала результат 82,51 балла
Рика Кихира EPA-EFE/NICK DIDLICK
Рика Кихира
© EPA-EFE/NICK DIDLICK

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Японская фигуристка Рика Кихира не ожидала, что ей удастся установить мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции.

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Короткую программу в рамках финала серии женщины представили в пятницу утром. 16-летняя Кихира, для которой данный сезон является первым на взрослом уровне, показала результат 82,51 балла, предыдущий мировой рекорд принадлежал ее ровеснице олимпийской чемпионке 2018 года россиянке Алине Загитовой (80,78).

"Я была очень удивлена, - сказала Кихира. - Не могла и вообразить, что могу получить настолько высокие оценки".

Кихира пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, кому удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях. В нынешнем сезоне программы Кихиры обладают наибольшей базовой стоимостью в технической части из-за присутствия в них тройного акселя (по одному - в короткой и произвольной программах), а также каскада тройной аксель + тройной тулуп (в произвольной).

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