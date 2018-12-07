Туктамышева не расстраивается из-за третьего места в короткой программе в финале Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает, что неплохо откатала короткую программу в финале Гран-при в Ванкувере и не расстраивается третьему месту. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

21-летняя спортсменка набрал 70,65 балла. Лидирует японка Рика Кихира, которая показала результат 82,51 балла и обновила мировой рекорд в данном виде программы. Второе место заняла олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова (77,93).

"Мое выступление сегодня нельзя назвать удачным, так как я не смогла чисто исполнить тройной аксель - был недокрут, и вообще аксель был опасный, рада, что смогла его вытащить и откатать короткую программу без падений. В целом прокат неплохой, были исполнены все прыжки. Была немножко зажата, потому что была не очень свежей. Не сильно расстраиваюсь - я понимаю, что сделала все, что могла; при этом можно было [выступить] лучше", - сказала Туктамышева.

Произвольную программу в рамках финала Гран-при женщины представят в ночь на 9 декабря.