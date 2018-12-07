РФС возьмет на себя финансовые обязательства при использовании VAR в сезоне-2018/19

МОСКВА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный союз (РФС) возьмет на себя финансовые обязательства при использовании системы видеоассистентов арбитров (VAR) в отдельных матчах конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"Если говорить об использовании VAR в сезоне-2018/19, то все финансовые обязательства на себя возьмет РФС. Это касается некоторых матчей Кубка России, а также стыковых матчах между клубами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. В частности, сюда войдет аренда оборудования, а также оплата обучения видео-арбитров", - сказал Калошин.

"Что касается следующего сезона, то специально созданная рабочая группа проработает различные варианты, после чего представит руководству РФС и РПЛ определенные рекомендации, после чего будет принято окончательное решение [по использованию VAR]", - добавил Калошин.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Система VAR применяется, в частности, в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м - на чемпионате мира. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.