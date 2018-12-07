Ласицкене и Иванюк выступят на международном турнире по прыжкам в высоту в Минске

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Неоднократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене и бронзовый призер европейского первенства 2018 года Илья Иванюк выступят 22 декабря в Минске на международном турнире по прыжкам в высоту. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

Ласицкене подаст заявку на нейтральный статус, как только IAAF определится с регламентом

Ласицкене и Иванюк имеют разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые позволяют им до 31 декабря 2018 года выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Для того, чтобы иметь возможность соревноваться с зарубежными соперниками в следующем году, им нужно вновь обращаться в IAAF.

"Ласицкене и Иванюк планируют выступить на международном турнире в Минске 22 декабря, - заметила Юхарева. - 23 декабря там же пройдет мастер-класс с участием тренера Евгения Загорулько и олимпийского чемпиона 2008 года Андрея Сильнова, который сейчас занимает пост первого вице-президента нашей федерации".

Турнир по прыжкам в высоту в рамках открытых республиканских соревнований "Рождественские старты", который пройдет в одном из торговых центров столицы Белоруссии в предпоследнюю субботу года, является традиционным. Ласицкене на "Рождественских стартах" 2017 года заняла первое место с результатом 2,00 метра.

В предварительный список участников турнира в Минске вошли также серебряный призер ЧМ-2017 Юлия Левченко (Украина) и Максим Недосеков (Белоруссия), занявший на летнем ЧЕ-2018 второе место.