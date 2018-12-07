Мадрид ожидает прибытие до 500 агрессивных болельщиков на финал Кубка Либертадорес

МАДРИД, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании предполагают, что до 500 агрессивных болельщиков могут приехать в Мадрид на финал Кубка Либертадорес 2018 года. Об этом в эфире радиостанции "Кадена СЕР" заявил делегат правительства страны в столице Хосе Мануэль Родригес Урибес.

По его словам, власти работают для обеспечения "максимальной безопасности" в ходе матча между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". "Национальная полиция [Испании] тесно сотрудничает с аргентинской полицией, - отметил делегат правительства. - Существует группа из 400-500 болельщиков, которые особенно агрессивные".

По данным местных СМИ, ожидается, что в день матча порядок в Мадриде будут обеспечивать несколько тысяч стражей порядка, в том числе 1,4 тыс. полицейских по борьбе с беспорядками.

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной игры финала, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе клуба "Ривер Плейт" ("Монументаль"), болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус с футболистами "Бока Хуниорс", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. На прошлой неделе Южноамериканская конфедерация футбола подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).