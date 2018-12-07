Женская сборная России поднялась на 25-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС, 7 декабря. Женская сборная России поднялась на одну строчку и занимает 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российских футболисток 1713 очков. Возглавляет рейтинг сборная США, набравшая 2123 очка. Сборная Германии сохранила за собой вторую позицию (2057). Французские футболистки поднялись с четвертого на третье место (2046), а англичанки опустились с третьего на четвертое (2021).

Пятое место в рейтинге занимают канадки (2006), шестое - австралийки (1999), седьмое - голландки (1987), восьмое - японки (1984), девятое - шведки (1976), десятое - бразильянки (1713).

Следующая версия рейтинга будет опубликована 29 марта 2019 года.