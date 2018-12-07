Тюмень может принять биатлонную Гонку чемпионов по окончании сезона

ТАСС, 7 декабря. Союз биатлонистов России (СБР) обсудит с Международным союзом биатлонистов (IBU) возможность проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании нынешнего сезона Кубка мира. Об этом в своем Instagram сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Публикация от Vladimir Drachev (@drachev_vladimir) 7 Дек 2018 в 2:18 PST

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В пятницу Драчев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. В ходе мероприятия были обсуждены планы развития биатлона в регионе, возможное улучшение условий в комплексе "Жемчужина Сибири", а также возможность проведения в Тюмени Гонки чемпионов.

"Обсудили планы проведения Гонки чемпионов в Тюмени по окончании сезона, - написал Драчев. - Планы очень амбициозные, обсудим эту заявку с руководством IBU".

Заключительный этап текущего сезона Кубка мира по биатлону пройдет в норвежском Холменколлене с 21 по 24 марта 2019 года.

Гонка чемпионов - традиционное коммерческое соревнование биатлонистов, которое проходило в России с 2011 по 2016 год. Соревнования принимали Москва (2011-2014) и Тюмень (2015-2016).