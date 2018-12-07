Кубок "Матч Премьер" по футболу пройдет в Катаре в январе 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольный турнир, организованный телеканалом "Матч Премьер", пройдет в Катаре с 21 по 29 января 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В соревнованиях примут участие московские клубы "Спартак" и "Локомотив", а также санкт-петербургский "Зенит" и "Ростов". Матчи будут проходить на территории спортивного комплекса Aspire в Дохе. Общий призовой фонд турнира составит $200 млн.

"Кубок "Матч Премьер" - это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе, которое получит масштабное информационное освещение на телеканалах "Матч ТВ", "Матч Премьер", а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru. Турнир будет организован при участии Российской премьер-лиги", - говорится в релизе.

В 2022 году Катар примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.