Стоимость строительства волейбольной арены в Белгородской области составит 4 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Проектная документация по строительству в Белгородской области многофункциональной спортивной арены на 10 тыс. зрителей в преддверии чемпионата мира 2022 года в данный момент отправлена на экспертизу, стоимость строительства оценивается в четыре млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Евгений Савченко.

В ноябре глава региона направил министру спорта РФ Павлу Колобкову заявку на включение Белгородской области в число площадок, претендующих на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года в России. Уже к 2021 году в области запланировано ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену на 10 тыс. мест для проведения матчей чемпионата.

"Решение по строительству уже принято, вопрос финансирования решен, сейчас проект находится на экспертизе, я так полагаю, что где-то к февралю она будет завершена. Мы плановые два млрд рублей нашли, надеюсь освоим. В целом проект стоит четыре с небольшим млрд рублей. Там будет финансирование идти 50% на 50%, половина из федерального бюджета, вторая - это ответственность региона [50% - бюджет области, 50% - инвестиции компании "Металлоинвест"]", - сказал он.

По словам Савченко, уже начаты земляные работы на месте строительства арены.

Чемпионат мира по волейболу впервые в истории пройдет в России в 2022 году. Выборы страны - хозяйки чемпионата мира прошли на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в ноябре. Города, в которых пройдет турнир, а также сроки проведения соревнований будут определены на административном совете FIVB в середине февраля 2019 года. На проведение матчей мирового первенства претендуют 10 российских городов.

Белгородский мужской волейбольный клуб "Белогорье" является одним из самых титулованных в России. Волейболисты из Белгорода восемь раз становились чемпионами России, шесть раз завоевывали серебряные медали, трижды - бронзовые. Три раза команда становилась победителем Лиги чемпионов (2003, 2004, 2014), в 2014 году клуб "Белогорье" стал первой командой из России, сумевшей выиграть клубный чемпионат мира.