СМИ: систему Fan ID планируют ввести в чемпионате Аргентины по футболу

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Система идентификации болельщиков с использованием Fan ID, которая применялась на чемпионате мира 2018 года в России, может быть введена в чемпионате Аргентины. Об этом сообщает газета La Nacion.

Документ планируется выдавать бесплатно, однако для его получения придется пройти проверку в национальном реестре и базе данных правонарушителей. Те, кто ранее был замечен в агрессивном поведении на спортивных объектах, и лица, находящиеся в розыске за совершение каких-либо правонарушений, не смогут попасть на матчи. Сотрудники клубов, футбольные функционеры, спортивные журналисты и обслуживающий персонал стадионов также не будут освобождаться от онлайн-регистрации в системе выдачи Fan ID.

Интерес аргентинской Суперлиги к использованию Fan ID поддержали в Министерстве безопасности Аргентины, сотрудники которого высоко оценили эффективность системы идентификации, использованной на чемпионате мира в России. В первую очередь нововведение коснется высшего дивизиона аргентинского чемпионата, а затем предполагается распространить его на все турниры, проводящиеся Ассоциацией футбола Аргентины (AFA).

Точные сроки внедрения паспорта болельщика во время проведения футбольных матчей в Аргентине пока не известны. Администрация Суперлиги планирует в начале 2019 года определиться с оператором, которому будет поручено до второго полугодия сформировать базу данных лиц, заинтересованных в получении документа.

В 2006 году AFA уже предпринимала попытки "переписи болельщиков". Однако запущенная в 2011 году система идентификации с использованием биометрических данных прекратила свою работу в 2015 году.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира.