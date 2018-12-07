Феттель: Шварцману предстоит пройти долгий путь, но он сможет достичь больших высот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин Роберт Шварцман является талантливым гонщиком, он сможет достичь больших высот, но для этого ему предстоит пройти долгий путь. Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказал немецкий пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Шварцман является членом академии "Феррари". В прошедшем сезоне он выступал в европейской "Формуле-3", где стал лучшим новичком, заняв третье место в общем зачете.

"Роберта я, конечно, знаю и немного слежу за его карьерой, - сказал Феттель. - В "Формуле-3" он очень хорошо закончил этот сезон, сильно. Ему еще предстоит пройти большой путь, но мы следим за ним, верим и поддерживаем, он сможет достичь больших высот".

"Вообще, наша академия вкладывает много сил в молодых талантливых пилотов", - добавил Феттель.

В пятницу в Петербурге пройдет церемония вручения наград по итогам прошедшего сезона.