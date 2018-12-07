Шишкарев: перенос матча чемпионата Европы не должен сказаться на гандболистках сборной РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России должны быть готовы к игре с сербками на чемпионате Европы, несмотря на перенос матча на сутки из-за беспорядков во Франции. Об этом ТАСС сказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Ранее стало известно о переносе матча с 8 на 9 декабря в связи с манифестациями, которые проходят во Франции. Матчи континентального первенства проходят в Бресте, Монбельяре, Нанси, Нанте и Париже. Сборная России свои игры второго группового раунда проводит в Нанте.

"Теоретически перенос может сказаться, но он также скажется и на сербках, - сказал Шишкарев. - Мы слишком долго отдыхаем. Для опытных игроков длинная пауза - это хорошо, но для молодых - совсем другое. Но мы надеемся, что все будет в порядке, команда будет готова".

"Для нас сложности - это привычно, еще и не такое проходили", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы завершится 16 декабря. Женская сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира и один раз - Олимпийские игры. Ни разу российская команда не побеждала на чемпионатах Европы, в 2000 и 2008 годах россиянки выиграли бронзу, в 2006-м - серебро.