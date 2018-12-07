Команда семьи Заика победила на празднике "ГТО всей семьей" в Тамбове

ТАМБОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Команда семьи Заика, представляющая МВД Тамбовской области, одержала победу в семейном спортивном празднике "ГТО всей семьей", который прошел в пятницу в спорткомплексе "Динамо". Об этом ТАСС сообщила начальник отдела реализации комплекса ГТО управления физкультуры и спорта области Юлия Проскурякова.

"Семейные спортивные праздники, посвященные ГТО, проходят у нас не в первый раз, - заметила Проскурякова. - В этом году победу одержала семья Заика, представляющая МВД. Папа, мама и дочь. Они не в первый раз участвуют в нашем празднике, но победили впервые".

Праздник был приурочен к 95-летию общества "Динамо" и 80-летию его региональной организации. В нем принимали участие семейные команды, представляющие различные силовые структуры Тамбовской области.

"Праздник включал в себя несколько этапов, - рассказала собеседница ТАСС. - Участники соревнований участвовали в творческом конкурсе, где нужно было представить свое видение по продвижению комплекса ГТО, придумать, как привлечь людей к выполнению норм ГТО. Команды в спортивной части соревнований выполняли обязательные элементы ГТО (бег, силовая гимнастика, стрельба), была эстафета "Туристический поход", в ходе которой участники собирали рюкзаки, поднимали тяжести, стреляли. Все участники праздника получили максимум положительных эмоций".