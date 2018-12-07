Мик Шумахер с оптимизмом смотрит на развитие своей гоночной карьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера Мик оптимистично смотрит на развитие своей гоночной карьеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

В прошедшем сезоне Шумахер стал чемпионом европейской "Формулы-3". В следующем сезоне 19-летний пилот будет выступать в "Формуле-2".

"Этот сезон получился очень успешным для нас. Мы весь сезон лидировали, команда проделала огромную работу, и вторую половину сезона провели очень уверенно, - сказал Шумахер. - Безусловно, я многому научился за этот год и с нетерпением жду следующего. Я оптимистично смотрю на развитие своей карьеры, и, думаю, готов к переходу в "Формулу-2", это следующий шаг".

Говоря о разнице между "Формулой-3" и "Формулой-2" гонщик назвал резину: "Я уже пробовал новый для себя болид. Мне кажется, главное отличие - в резине. Она быстрее, нужно время чтобы привыкнуть к специфике".