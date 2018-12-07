Биатлонист Логинов принес сборной России первую медаль на этапах Кубка мира в сезоне

ТАСС, 7 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке.

26-летний россиянин преодолел дистанцию 10 км без промахов и уступил одержавшему победу норвежцу Йоханнесу Бё 16,4 секунды. Бё допустил один промах и преодолел дистанцию за 23 минуты 46,3 секунды. Второе место занял француз Антонен Гигонна (отставание 16,1 секунды; 0 промахов).

Россиянин Евгений Гараничев занял 22-е место (+1.08,2; 1), Матвей Елисеев - 27-е (+1.15,3; 2), Эдуард Латыпов - 43-е (+1.42,2; 1), Дмитрий Малышко - 70-е (+2.16,4; 3), Алексей Слепов - 76-е (+2.24,2; 4).

Эта медаль стала первой для российских спортсменов в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону. Следующая гонка на этапе в Поклюке, женский спринт, состоится в субботу.

Логинов является четырехкратным чемпионом Европы - в индивидуальной гонке (2017), гонке преследования (2017, 2018) и смешанной эстафете (2017). Медаль в спринте является второй личной медалью Логинова на этапах Кубка мира, на этапе в Холменколлене (Норвегия) в сезоне-2012/13 россиянин завоевал бронзу в гонке преследования, также на его счету золото в эстафете на этапе в Сочи в сезоне-2012/13. Он становился вторым в спринте (Контиолахти, 2014) и гонке преследования (Холменколлен, 2014), однако эти результаты были аннулированы в связи с положительным результатом допинг-пробы Логинова, взятой в ноябре 2013 года. На чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене Логинов завоевал бронзу в смешанной эстафете.

Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.