Касперович: Логинова пока преждевременно считать лидером сборной России по биатлону

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российского биатлониста Александра Логинова пока преждевременно считать лидером сборной страны. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена, бывший главный тренер национальной команды Александр Касперович.

Логинов в пятницу завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, которая стала первой для российской сборной в этом сезоне. 31-летний олимпийский чемпион Сочи Антон Шипулин пропускает первые три этапа Кубка мира, поскольку летом спортсмен был готов завершить карьеру и поэтому пропустил предсезонную подготовку.

"Сашка - молодчина, думаю, что финишный круг он отработал сильно, дистанция была очень сложной. По скорости он не в идеальной форме, но ходовые качества у него всегда были высокими. Радует, что он справился со стрельбой, работал в хорошем ритме", - сказал Касперович.

"Можно ли его считать лидером сборной в отсутствии Шипулина? Сейчас сложно кого-то выделять. Вопрос ведь не только в результатах, лидер должен быть виден во всем: он должен обладать опытом, регалиями, быть примером для остальных. Саша тоже титулованный спортсмен, с него можно брать пример, но он немного более замкнутый, чем Шипулин", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил выступление всей команды в первых гонках сезона. "Нужно поздравить команду с прекрасным выступлением, начали неплохо как в эстафетах, так и во вчерашних гонках. Особенно порадовали девочки - молодая Валерия Васнецова и Ирина Старых, которая, как мы надеялись, должна показывать результат", - отметил он.

В Поклюке в субботу пройдет женский спринт, завершится этап в воскресенье двумя гонками преследования.