Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ в Польше

ТАСС, 7 декабря. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала бронзовую медаль в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша).

Российская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров - запасной) уступила 0,32 секунды одержавшим победу представителям Японии (3.47,500). Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 0,26 секунды).

Эта медаль стала четвертой для российских спортсменов на соревнованиях в Польше. Ранее в пятницу Дарья Качанова завоевала бронзу на дистанции 1000 м, Павел Кулижников - золото на дистанции 500 м, Ольга Фаткулина - серебро на аналогичной дистанции.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19, который завершится в воскресенье. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакомае.