Российский биатлонист Логинов испытывал боль в спине в спринте на этапе КМ в Поклюке

ТАСС, 7 декабря. Российский биатлонист Александр Логинов выступал в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке с болью в спине. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ" .

В пятницу 26-летний Логинов принес первую медаль сборной России в новом сезоне Кубка мира, он стал третьим в спринте на этапе в Словении. 6 декабря Логинов упал по ходу индивидуальной гонки.

"Лыжня разбита, но это искусственный снег. При искусственном снеге лыжня в любом случае будет разбита. Конечно, были болевые ощущения в спине после вчерашнего падения, но я на это не буду сваливать. Очень оперативно сработали доктор с массажистом, которые намазали спину обезболивающей мазью", - сказал Логинов.

Логинов завоевал третью в карьере медаль Кубка мира. В сезоне-2012/13 он выиграл бронзу в Норвегии в гонке преследования и золото в эстафете в Сочи.

Гонка преследования на этапе в Словении состоится 9 сентября, Логинов стартует с отставанием 16,4 секунды от норвежца Йоханнеса Бё.