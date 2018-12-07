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Россиянки стали вторыми в командной гонке на этапе КМ по конькобежному спорту в Польше

Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой уступила 1,61 секунды сборной Японии

ТАСС, 7 декабря. Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла серебро в командной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Томашове (Польша).

Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой и Елены Сохряковой (запасная) уступила 1,61 секунды сборной Японии (3.02,490), занявшей первое место. Бронзовые награды завоевали канадские конькобежки (отставание 3,21 секунды).

Эта медаль стала пятой для российских спортсменов на соревнованиях в Польше. Ранее в пятницу мужская команда завоевала бронзу в командной гонке, Дарья Качанова - бронзу на дистанции 1000 м, Павел Кулижников - золото на дистанции 500 м, Ольга Фаткулина - серебро на аналогичной дистанции.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19, который завершится в воскресенье. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакомае.

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