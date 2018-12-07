Конькобежец Кулижников выиграл второе золото на этапе Кубка мира в Польше

ТАСС, 7 декабря. Россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 1000 м на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше.

Кулижников выиграл золото на этапе КМ в Польше на дистанции 500 м

Кулижников показал результат 1 минута 9,238 секунды, установив рекорд трассы. Предыдущее достижение принадлежало поляку Конраду Недзведзкому (1.10,08).

Вторым стал голландец Кай Вербей (отставание 0,68 секунды), третьим - норвежец Ховар Лорентсен (+0,83). Россиянин Денис Юсков занял четвертое место (+1,27), Виктор Муштаков - восьмое (+1,70), Виктор Лобас - 12-е (+2,02).

Ранее на этапе в Польше Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м. Кулижников - двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, победитель общего зачета Кубка мира 2015 года.

В Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19. Всего их шесть, последний состоится в марте в США. Первые два этапа прошли в Японии - в Обихиро и в Томакомае.