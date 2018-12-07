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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин поприветствовал участников и гостей бала "Звезды студенческого спорта" в Москве

В телеграмме главы государства отмечается, что российские молодые атлеты способны добиться триумфа в спорте

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям бала "Звезды студенческого спорта". Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Знаю, что впереди у юных атлетов - новые ответственные соревнования, прежде всего - XXIX Всемирная зимняя универсиада, которая пройдет в Красноярске, и подготовке к ней вы уделяете особое, приоритетное внимание. Уверен, у российских спортсменов есть все - талант, характер, воля - чтобы показать впечатляющие результаты, вписать свои личные триумфы в историю спорта", - говорится в сообщении.

В текущем году также исполняется 25 лет с момента создания Российского студенческого спортивного союза, отметил Путин.

"Физическая культура и спорт способны направить огромный созидательный потенциал молодежи на достижение больших, востребованных временем целей. Помочь юношам и девушкам осуществить намеченные планы, добиться успеха и в жизни, и в учебе, и в избранной профессии", - добавил президент.

Мероприятие проходит в концертном зале "Россия" в Москве.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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