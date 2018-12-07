Детские команды в Англии смогут выпускать 12-го футболиста, крупно уступая в счете

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) позволит детским командам выпускать на поле 12-го игрока при крупном счете в пользу соперника. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Дополнительный игрок сможет выходить на поле при преимуществе соперника от четырех мячей. Руководители FA надеются таким образом поднимать моральный настрой детских команд в неудачных матчах и сохранять их интерес к игре. Новое правило введут для соревнований, в которых выступают игроки от шести до 10 лет.

Согласно классическим правилам, на поле от каждой команды должно находиться по 10 полевых игроков и одному вратарю. Решения об изменении правил принимает Международная федерация футбола совместно с Международным советом футбольных ассоциаций. Правила в локальных детских турнирах контролируют организаторы и национальные федерации.