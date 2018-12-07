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Российский шахматист Артемьев стал чемпионом Европы по блицу

Соревнования проходили в Македонии

ТАСС, 7 декабря. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев выиграл чемпионат Европы по блицу. Соревнования проходили в Скопье.

В турнире приняли участие более трехсот шахматистов, которые сыграли 12 сдвоенных туров. 20-летний россиянин набрал 18,5 очков из 22 возможных. Второе место занял шахматист из Грузии Иван Чепаринов (17 очков), третье - чех Давид Навара (16,5).

Артемьев является победителем юношеской шахматной олимпиады (2012) в составе сборной России, бронзовым призером чемпионата Европы среди юношей до 14 лет (2011), чемпионом России среди спортсменов не старше 20 лет (2013) и победителем высшей лиги чемпионата России (2015).

С 8 по 9 декабря в Скопье также пройдет чемпионат Европы по рапиду.

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