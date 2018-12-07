Президент международной федерации стрельбы Лисин вложит $10 млн в развитие организации

Лисин был избран главой ISSF в конце ноября на генеральной ассамблее организации в Мюнхене. На этом посту он сменил мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, который решил не баллотироваться на новый срок после 38 лет работы во главе ISSF.

Лисин принял решение создать фонд развития ISSF, который не будет зависеть от денег, выделяемых Международным олимпийским комитетом (МОК). Российский предприниматель внесет на счет фонда $10 млн из личных средств на период с 2019 по 2022 год, сумма будет переведена не позднее 19 января 2019 года. Отмечается, что Лисин предложит другим членам организации также внести средства в счет фонда. По плану Лисина, деньги из фонда будут распределяться между тремя группами грантополучателей: федерациями, нуждающимися в развитии стрелкового спорта, федерациями, получающими квоты Олимпийских игр 2020 года и атлетами, которые будут возглавлять рейтинг ISSF к концу календарного года.

Условия оказания помощи и выделения грантов будут определяться исполкомом ISSF. Управление фондом развития будет осуществляться советом попечителей.

Лисин также возглавляет Стрелковый союз России (ССР) и Европейскую конфедерацию стрелкового спорта (ESC). Основными активами 62-летнего бизнесмена являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.