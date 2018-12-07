СМИ: ФК "Интернасьонал" намерен подписать нападающего "Спартака" Луиса Адриано

ТАСС, 7 декабря. Бразильский футбольный клуб "Интернасьонал" выразил заинтересованность в подписании бразильского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Луиса Адриано. Об этом сообщает портал ESPN.

Адриано уже выступал за бразильский "Интернасьонал" в период c 2004 по 2007 год.

Ранее сообщалось, что турецкий "Галатасарай" договорился о контракте с 31-летним форвардом. Однако позднее "Спартак" опроверг слухи о переходе Адриано в турецкий клуб.

Бразилец выступает за "Спартак" с зимы 2017 года, став в составе клуба чемпионом России сезона-2016/17. Форвард в текущем сезоне провел в составе "Спартака" 18 матчей в различных турнирах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.