Спасена участница кругосветной регаты Golden Globe, терпевшая бедствие в Тихом океане

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Самая молодая участница кругосветной регаты Golden Globe Race британка Сюзи Гудол, яхта которой опрокинулась в среду во время шторма в Тихом океане в 3 тыс. км от суши, спасена. Ее подобрало грузовое судно, изменившее маршрут ради спасения яхтсменки, сообщила Гудол в Twitter.

"Я на борту! Поят чем-то вкусным и горячим!" - пишет девушка, последние двое суток мечтавшая о чашке чая.

На 157-й день своего одиночного плавания вокруг земного шара Гудол по экстренному каналу связи сообщила во временный штаб гонки в Фалмуте (порт в Великобритании), что ее яхта перевернулась, мачта сломана и сильно повреждено рулевое управление. Скорость ветра в этот момент достигала 60 узлов (111 км/ч). Британка передавала, что получила многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и порезы на руках, и ей требуется немедленная помощь.

Лишь с третьей попытки удалось определить точные координаты терпящей бедствие участницы и передать их чилийской береговой охране, обеспечивающей безопасность на данном участке Тихого океана. К начатой чилийскими властями спасательной операции был привлечено следовавшее из Гонконга в Аргентину судно "Тянь Фу" (MV Tian Fu), оказавшееся ближе всего к району, где находилась британка. Именно оно и взяло яхтсменку на борт.

29-летняя Гудол - единственная женщина, принимающая участие в Golden Globe Race. До крушения она занимала четвертое место в общем зачете регаты.

Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Конечная точка маршрута участников текущей регаты - французский порт Ле-Сабль-д'Олон.