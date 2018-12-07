Эстафета огня Универсиады-2019 признана "Проектом года" студенческим спортивным союзом РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске получила премию Российского студенческого спортивного союза (РССС) в номинации "Проект года". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с ежегодного бала "Звезды студенческого спорта", организатором которого является РССС.

Бал "Звезды студенческого спорта" прошел в пятницу в Москве в ГЦКЗ "Россия". Торжественная церемония была посвящена чествованию лучших студентов-спортсменов, общероссийских спортивных федераций, университетов, государственных, общественных и коммерческих организаций, внесших большой вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта. Бал "Звезды студенческого спорта" проводится с 2013 года РССС при поддержке правительства Москвы и столичного Департамента спорта с целью популяризации студенческого спортивного движения.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский обратился к гостям мероприятия с приветствием от имени главы государства Владимира Путина. Среди гостей бала "Звезды студенческого спорта" были президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, президент РССС Сергей Сейранов, руководитель Департамента спорта города Москвы Николай Гуляев и другие.

В мероприятии приняли участие студенты - победители и призеры международных и всероссийских студенческих соревнований, ректоры вузов, представители общероссийских спортивных федераций и студенческих спортивных лиг, легенды отечественного спорта.

Лауреатами премии "Проект года", помимо эстафеты огня Универсиады-2019, стали форум FISU, который проходил в августе в Красноярске, и Академия лидеров волонтеров FISU.

Заслуженные награды

В номинации "За вклад в студенческое движение" призы получили Владимир Васин и Ирина Киселева. "За выдающиеся достижения на международных соревнованиях среди студентов в 2018 году" были номинированы победитель студенческого чемпионата мира по боксу Эдмонд Худоян, а также женская футбольная сборная Сибирского федерального университета и команда по настольному теннису Казанского инновационного университета имени Тимирязева. Лауреатами в номинации "Образование и спорт" стали Московский государственный строительный университет, Нижегородский университет имени Лобачевского, Сибирский и Уральский государственные университеты физической культуры и спорта, а также Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского.

В номинации "За проведение всероссийских и международных студенческих мероприятий в 2018 году" были представлены чемпионат мира по боксу среди студентов, который проходил в начале сентября в Элисте, Всероссийский фестиваль студенческого спорта, Международный день студенческого спорта в Липецке, а также "Российско-германские спортивные обмены". Лауреатами в номинации "За развитие и популяризацию студенческого спорта" стали Московское региональное отделение РССС, Ассоциация мини- футбола России, Союз конькобежцев России, а также Студенческая лига настольного тенниса России. На "Партнера РССС" были номинированы Олимпийский комитет России, "ЕвроСибОйл", а также "Олимпик Спорт Студио".

Были вручены призы победителям Всероссийской летней универсиады. Первое место по итогам соревнований занял Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, вторым стал Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, третье место - у Национального государственного университета физического культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. В зачете субъектов РФ первое место заняла Москва, второе - Красноярский край, третье - Санкт-Петербург.

Российский студенческий спортивный союз также отметил заслуги Москвы, глава Москомспорта Гуляев получил награду "За развитие и популяризацию студенческого спорта". Вторым обладателем награды стал глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.