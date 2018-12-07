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Футбол в России

Футболист "Спартака" Ещенко успешно перенес операцию на колене

Футболист получил повреждение крестообразной связки левого коленного сустава в домашнем матче с австрийским "Рапидом"
Андрей Ещенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Андрей Ещенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Ещенко был успешно прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игроку была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнего футболиста потребуется около шести месяцев.

Футболист получил повреждение 29 ноября во время домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида" (1:2). Из-за травмы он не смог принять участие во встрече 16-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" (2:1).

Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне он провел за команду девять матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.

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