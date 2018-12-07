Филиппов: наличие системы VAR могло бы решить спорные моменты в гандбольных матчах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Наличие системы видеопомощи арбитрам (VAR) могло бы решить спорные моменты в гандбольных матчах. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московского гандбольного клуба "Спартак" Василий Филиппов.
В пятницу "Спартак" сыграл вничью с "Чеховскими медведями" в матче чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 24:24.
"У нас был шанс победить, нам удалось реализовать многое из того, что мы готовили, - сказал Филиппов. - Если говорить про концовку, то нам не повезло. В предпоследней атаке после броска нашего левого полусреднего Александра Деревеня вратарь гостей Дмитрий Павленко чудом перевел мяч ногой в штангу. В заключительном эпизоде встречи при ничейном счете на бросок выходил также Александр Деревень, мяч пересек линию ворот, но судьи определили, что время матча к этому моменту уже завершилось".
"Помог бы в таких эпизодах VAR? Да, конечно. Именно в концовках можно было бы просматривать подобные моменты. В справедливом решении в данном случае заинтересованы и команды, и болельщики", - добавил специалист.
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков в 10 матчах. "Чеховские медведи" набрали 15 очков и идут на третьем месте. Второе место занимает клуб "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург), в активе которого 16 очков после 11 игр.