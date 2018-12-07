"Салават Юлаев" обыграл рижское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 7 декабря. Уфимский "Салават Юлаев" одержал гостевую победу над рижским "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Салавата" заброшенными шайбами отметились Владислав Лукин (3-я минута), Петр Хохряков (5) и Йоонас Кемппайнен (40, 59). У "Динамо" отличились Кристапс Сотниекс (28) и Виталий Павлов (37).
В турнирной таблице Восточной конференции "Салават Юлаев" занимает шестое место с 44 очками после 36 игр, "Динамо" потерпело шестое поражение подряд и идет на девятой строчке на Западе с 32 очками после 35 матчей.
В других матчах игрового дня екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 5:4. Хельсинкский "Йокерит" обыграл ярославский "Локомотив" (3:0), а "Северсталь" из Череповца победила пекинский "Куньлунь" (2:1, в овертайме).