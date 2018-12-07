Максимов: гандболистам "Чеховских медведей" повезло в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. "Чеховские медведи" во многом благодаря везению свели к ничьей матч чемпионата России по гандболу против московского "Спартака". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер подмосковной команды Владимир Максимов.
В пятницу "Спартак" сыграл вничью с "Чеховскими медведями". Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 24:24.
"Игра была неровная, мы совершали много ошибок и в атаке, и в обороне, - сказал Максимов. - Тем не менее в конце встречи мы проявили характер. "Спартак" вел по ходу второго тайма, поэтому считаю, что "Чеховским медведям" сегодня повезло больше".
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков. "Чеховские медведи" набрали 15 очков и идут на третьем месте. Второе место занимает клуб "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург), в активе которого 16 очков.