Деревень: гандболисты "Спартака" недовольны ничьей с "Чеховскими медведями"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ничья с "Чеховскими медведями" является неудачным результатом для гандболистов московского "Спартака". Об этом ТАСС заявил игрок московской команды Александр Деревень.
В пятницу "Спартак" сыграл вничью с "Чеховскими медведями" в матче чемпионата России. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 24:24.
"Считаю, что в сегодняшнем матче мы должны были побеждать, "Спартак" контролировал ход встречи, - сказал Деревень. - Сегодня мы были классной командой, бились "один за всех, и все за одного". В заключительном эпизоде встречи мы разыгрывали наше стандартное большинство, я бросил по воротам, и мяч пересек линию, однако время матча к этому моменту уже закончилось".
"Сейчас нам очень обидно. В который раз для победы над "Чеховскими медведями" не хватило самой малости", - добавил спортсмен.
"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков. "Чеховские медведи" набрали 15 очков и идут на третьем месте. Второе место занимает клуб "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург), в активе которого 16 очков.