Форвард "Локомотива" Каюмов был удален до конца игры за удар судьи в матче КХЛ

ТАСС, 8 декабря. Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов был удален до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хельсинкским "Йокеритом" (0:3) после того, как ударил судью встречи.
В третьем периоде пятничной игры при счете 3:0 в пользу гостей Каюмов в результате силового приема ударил в голову защитника гостей Йеспера Йенсена, из-за чего на площадке завязалась драка. В ходе потасовки Каюмов случайно угодил кулаком лайнсмену в лицо, пытаясь ударить игрока финской команды. В результате форвард хозяев получил два дисциплинарных штрафа до конца игры: 5+20 минут - за силовой прием, 20 минут штрафа - за контакт с судьей.
По информации издания "Спорт-Экспресс", линейный арбитр госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
В нынешнем сезоне 20-летний Каюмов набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в 34 играх. В следующем матче ярославцы 10 декабря сыграют в гостях с нижегородским "Торпедо".