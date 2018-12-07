Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

ТАСС, 8 декабря. Восемь команд Российской премьер лиги (РПЛ) в субботу проведут свои заключительные матчи первой части чемпионата перед зимним перерывом. "Крылья Советов" встретятся с "Ростовом", "Локомотив" примет "Оренбург", ЦСКА на своем стадионе сыграет с "Енисеем", а "Спартак" в гостях проведет матч против "Анжи".

В стартовой встрече субботы самарские "Крылья Советов" на "Самара-Арене" примут "Ростов". Игра начнется в 12:30 мск. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев из Москвы.

Самарцы подходят к игре с "Ростовом", располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице и имея в активе 14 очков, а также один матч в запасе, так как игра 16-го тура против "Оренбурга" была перенесена из-за низкой температуры. "Крылья Советов" в последних пяти встречах чемпионата набрали четыре очка, одержав победу над "Уфой" (2:1), сыграв вничью с "Уралом" (1:1) и потерпев три поражения от "Зенита" (0:1), "Ахмата" (1:2) и "Спартака" (1:3). "Ростов" с 24 очками занимает шестую строчку, одержав в 16 матчах шесть побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Из-за травм хозяевам в предстоящей встрече не поможет защитник Владимир Полуяхтов и под большим вопросом остается участие в матче нападающего "Крыльев Советов" Максима Канунникова. У команды гостей из-за травм не сыграют полузащитники Тимофей Калачев и Дмитрий Вебер.

ЦСКА попробует закрепиться на третьем месте РПЛ

Во втором матче игрового дня московский ЦСКА примет красноярский "Енисей". Хозяева после 16 туров набрали 27 очков и располагаются на третьем месте. Красноярская команда замыкает турнирную таблицу, имея в активе 10 очков. В случае победы армейцы гарантированно уйдут на зимний перерыв в тройке лидеров РПЛ.

Из-за дисквалификации предстоящую игру пропустит полузащитник москвичей Иван Обляков, не сыграет и травмированный защитник Виктор Васин. Под вопросом участие в матче нападающего хозяев Абеля Эрнандеса, а также полузащитников Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова и Дмитрия Макарова. Красноярцы приедут в Москву без травмированных полузащитников Егора Иванова и Михаила Костюкова. Первая встреча между этими командами состоялась в августе и завершилась со счетом 1:1.

Матч начнется в 15:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Локомотив" постарается взять реванш у "Оренбурга"

В третьем матче субботы "Локомотив" примет "Оренбург". Хозяева подходят к игре, располагаясь на пятом месте (25 очков) в турнирной таблице чемпионата и отставая от лидирующего "Зенита" на девять очков. "Оренбург" имеет в активе 22 балла и занимает седьмую строчку. Железнодорожники в последних трех играх потерпели поражения от "Урала" и "Спартака" с одинаковым счетом 1:2, а также сыграли вничью с "Рубином" (0:0).

"Оренбург" в последних трех встречах смог набрать шесть очков. Подопечные Владимира Федотова потерпели поражение от "Урала" (1:2) и обыграли "Уфу" (1:0) и "Рубин" (1:0).

У хозяев проблемы со здоровьем имеют вратарь Никита Медведев, защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев. Гостям из-за перебора желтых карточек не поможет один из лучших бомбардиров команды Алексей Сутормин (3 гола)

В чемпионатах России клубы провели между собой три матча. Железнодорожники смогли одержать одну победу (4:0), еще одна встреча закончилась вничью (1:1). Свою единственную победу "Оренбург" одержал в первом круге текущего чемпионата, забив победный мяч на последних минутах встречи - 1:0.

Матч между "Локомотивом" и "Оренбургом" начнется в 17:30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

"Анжи" попробует дать бой "Спартаку"

В заключительном матче игрового дня махачкалинский "Анжи" примет московский "Спартак". Хозяева находятся в зоне стыковых матчей, набрав 15 очков. Красно-белые с 25 очками занимают четвертое место.

Махачкалинцы в семи домашних встречах чемпионата одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения. В последних двух турах "Анжи" дважды разошелся миром с "Уфой" (0:0) и "Рубином" (1:1), а "Спартак" на своем поле обыграл "Крылья Советов" (3:1) и "Локомотив" (2:1).

"Анжи" и "Спартак" встречались в чемпионатах России 24 раза. В 16 матчах побеждали красно-белые, у махачкалинцев четыре победы, столько же игр завершились ничьей. Последние три матча между этими командами остались за "Спартаком". Соперники уже встречались между собой в текущем сезона - в игре 1/8 финала Кубка России, где "Спартак" одержал домашнюю победу со счетом 1:0, а также в третьем туре РПЛ, в котором столичная команда также взяла верх (1:0).

В предстоящем матче из-за травм гостям не помогут полузащитники Роман Зобнин и Роман Еременко, а также защитник Самуэль Жиго. У хозяев поля из-за травмы не сможет принять участие Мохаммед Рабиу.

Матч между "Анжи" и "Спартаком" начнется в 20:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.