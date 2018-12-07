"Ювентус" одержал победу над "Интером" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 8 декабря. Туринский "Ювентус" победил миланский "Интер" со счетом 1:0 в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Единственный гол на 66-й минуте забил хорватский форвард Марио Манджукич.
"Ювентус" не проигрывает "Интеру" в чемпионате с сентября 2016 года, в домашних матчах - с ноября 2012-го.
Матчи между "Интером" и "Ювентусом" именуются "дерби Италии" или "всеитальянским дерби". Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 234 игры во всех турнирах. 106 раз выигрывал "Ювентус", на счету "Интера" 71 победа, еще 57 матчей завершились вничью.
"Ювентус" продолжает идти без поражений в чемпионате Италии, команда одержала шестую победу подряд и занимает первое место в таблице с 43 очками. "Интер" располагается на третьем месте, набрав 29 очков.
Следующий матч "Интер" проведет дома против "Удинезе", "Ювентус" сыграет в гостях с "Торино". Обе игры пройдут 15 декабря.