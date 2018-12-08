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Екимов: новый сезон должен стать прорывным для велокоманды "Катюша-Альпецин"

Также президент Федерации велосипедного спорта России высказал мнение, что оснащение команды находится на высшем уровне, и гонщики должны уповать на себя и тренировочные наработки
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов
© Сергей Бобылев/ТАСС

КОБЛЕНЦ, 8 декабря. /ТАСС/. Сезон 2019 года должен прорывным для велосипедной команды "Катюша-Альпецин". Таким мнением с журналистами поделился президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

В пятницу в немецком Кобленце прошла презентация команды "Катюша-Альпецин" на сезон 2019 года. Публике были продемонстрированы состав команды, новые велосипед и форма спортсменов.

"Катюша-Альпецин" является для меня частью истории, потому что я четыре года руководил проектом. Сейчас это одна из самых опытных команд, долгожитель. Хочется думать, что это только начало пути, так как мы видим развитие проекта - есть свой бренд, это уже целая бизнес-модель", - отметил Екимов.

"Думаю, у ребят сезон будет непростой, потому что последние два года все было очень скромно, но этот [год] должен быть прорывным. Сейчас гонщики должны понимать, что они могут только сами исправить ситуацию, ведь оснащение команды находится на высшем уровне, здесь остается уповать на свои ноги и на тренировочные наработки. Состав заметно омолодился, но мы не должны забывать о том, что в Мировом туре немного другой уровень гонок. Молодым людям нужно время", - добавил он.

О создании велокоманды "Катюша" было объявлено 23 ноября 2008 года. В Мировом туре команда соревнуется с сезона-2009, став первым российским коллективом, получившим эту лицензию. С 2017 года она выступает под швейцарским флагом и под новым названием - "Катюша-Альпецин".

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