Екимов: новый сезон должен стать прорывным для велокоманды "Катюша-Альпецин"

Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Фигуристы Шевченко и Еременко в восторге от победы в финале юниорского Гран-при в Канаде

По итогам короткой и произвольной программы Шевченко и Еременко всего на 0,01 балла опередили дуэт Арины Ушаковой и Максима Некрасова

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