Русскоязычная пловчиха готовится представить Сирию на юношеской Олимпиаде 2022 года

ДАМАСК, 8 ДЕКАБРЯ. /ТАСС/. Член молодежной сборной Сирии по плаванию 14-летняя Жанна Кокуш является одним из основных претендентов на участие в летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Дакаре (Сенегал). За плечами юной пловчихи участие в сирийских и международных соревнованиях, а также один из лучших результатов в морском заплыве на 3200 метров.

Тренировки во время обстрелов

Жанна родилась в Сирии, в русскоязычной семье. "Я из Санкт-Петербурга, с будущим мужем-сирийцем познакомилась, когда училась в институте. Любовь привела меня в Сирию, где я живу с 1997 года. У нас с супругом трое детей, Жанна - средний ребенок", - рассказала мама спортсменки Алиса Степанова.

Спорт в семье любили всегда. По словам Алисы, ее муж некоторое время играл за сирийский футбольный клуб "Аль- Вахта", но никто не думал, что дочь за несколько лет достигнет больших успехов в плавании. "Все получилось во многом случайно - я привела дочь в академию (по плаванию - прим. ТАСС) вместе с младшим братом четыре года назад. Жанне тогда было 10 лет, это довольно поздний возраст для профессионального занятия плаванием", - отметила собеседница.

По словам юной спортсменки, в плавание она влюбилась с первых же занятий. "Мне сразу понравилось ощущение, когда ты двигаешься в воде, поэтому каких-то особых сложностей в обучении не было", - рассказывает Кокуш.

Сложность была в другом - во время войны тренировки превращались в настоящие испытания. "Случалось, что дети плавали в холодной воде, когда в бассейне не было электричества, а чтобы добраться до него вечером, тренеры освещали детям дорожку фонариком", - вспоминает мама спортсменки.

В 2013 году бассейн попал в зону минометного обстрела, который вели боевики, в крышу здания угодил снаряд, след от него остался до сих пор. "Это произошло около 11 или 12 часов дня, здесь шла тренировка, когда снаряды начали сыпаться вокруг бассейна. Один из них попал в отель поблизости, другой - в садик, третий - сюда; к счастью, никто не пострадал. И я, и спортсмены успели вовремя укрыться в безопасном месте", - рассказала тренер Жанны Юлия Аль-Сабэ.

Несмотря на опасность, никто из детей не отказался от тренировок. "Мы уже привыкли, иммунитет выработался за эти семь лет войны ко всему. Конечно, переживаем и боимся, но продолжаем жить дальше", - говорит тренер.

Три километра в открытом море

Тренировки у Жанны идут каждый день. "В будни я прихожу в бассейн после школы, в субботу у меня две тренировки", - рассказывает спортсменка. По ее словам, занятия в школе и спорт совмещать довольно тяжело. "Она не пропускает тренировки, что замечательно, и делает так, как говорит тренер, даже через боль и слезы", - отметила сильные стороны пловчихи Аль-Сабэ.

Благодаря своему упорству Жанна получила место в молодежной сборной Сирии по плаванию. На сегодняшний день она участвовала в юношеских соревнованиях в Сирии, а также выступала на III Всемирных играх юных соотечественников, которые прошли в 2017 года в Казани. "Там я смогла дойти до финала, это было самое яркое впечатление в моей жизни", - признается Кокуш.

Сейчас спортсменка готовится к участию в международных соревнованиях в Иране, а в отдаленной перспективе - к летним юношеским Олимпийским играм 2022 года. По словам тренера и спортивных чиновников, у девушки есть все шансы, чтобы пройти отбор. "В плавании сложно выйти на мировой уровень и составить конкуренцию представителям из России, США и Китая. Но у нас есть такие талантливые спортсмены, как Жанна, мы надеемся подготовить их на должном уровне", - отметил член Олимпийского комитета Сирии Ибрагим Абазид.

Сама Кокуш признается, что участие в Олимпиаде - ее главная цель. По словам спортсменки, она не спринтер, а стайер, так как чувствует себя комфортнее на длинных дистанциях. В 2018 году пловчиха приняла участие в трехкилометровом морском заплыве от сирийского острова Арвад до порта Тартус и пришла к финишу второй.

"Результат на 100 метрах у меня - 1 минута 10 секунд, на 200 метрах - 2 минуты 25 секунд, а на 400 метрах - чуть больше пяти минут. Моя цель - попасть на юношескую Олимпиаду в 2022 году. Поэтому я буду ускоряться", - говорит Кокуш.