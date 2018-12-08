Сирия планирует привлекать тренеров из России для подготовки профессиональных спортсменов

ДАМАСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Сирии планируют привлекать специалистов из-за рубежа, в том числе из России, для подготовки спортсменов к международным соревнованиям. Это связано с дефицитом тренерских кадров, который появился в результате войны в Сирии, сообщил президент Олимпийского комитета страны Моваффак Джума.

"Мы надеемся на специалистов из России, Белоруссии, Китая и других стран, которые помогут подготовить наших спортсменов до уровня участия в Олимпийских играх", - отметил Джума. По его словам, еще несколько лет назад зарубежные специалисты отказывались ехать в Сирию для работы со спортсменами из-за сложной внутриполитической обстановки, но сейчас ситуация изменилась. "С тяжелоатлетами работает специалист из Украины, тренер из Германии (Бернд Штанге - прим. ТАСС) готовит сирийскую сборную по футболу", - уточнил собеседник.

Джума отметил, что особые надежды руководство олимпийского комитета возлагает на специалистов из России и стран - республик бывшего СССР. "У нас есть большой опыт работы с русскоязычными тренерами. В 1987 году у нас работали 37 специалистов из Советского Союза, и они подняли наших спортсменов на высокий международный уровень. Тренер Гады Шуаа (легкоатлетка, завоевавшая единственную в истории Сирию золотую медаль на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году - прим. ТАСС) был тоже из России", - сказал Джума.

Президент Олимпийского комитета Сирии также подчеркнул, что вместе с привлечением иностранных специалистов активизирована подготовка тренерских и судейских кадров по линии международных спортивных федераций и Международного олимпийского комитета (МОК). "В рамках программы "Олимпийская солидарность" МОК проводит работу по повышению квалификации сирийских тренеров. Последняя программа на данный момент проводилась для тренеров по триатлону. По ней мы подготовили 25 специалистов", - отметил Джума.