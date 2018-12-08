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Число детских спортивных школ в Сирии планируется увеличить на треть в 2019 году

На данный момент функционируют 680 таких организаций, их число будет поднято до 900

ДАМАСК, 8 декабря. /ТАСС/. Число детских спортивных школ в Сирии будет увеличено с 680 до 900 в 2019 году. Об этом сообщил член Олимпийского комитета Сирии Ибрагим Абазид.

"У нас сейчас действуют около 680 школ во всех провинциях Сирии, кроме Идлиба и Эр-Ракки. На следующий год мы планируем увеличить их число до 900", - отметил Абазид.

По его словам, детская спортивная школа в Сирии состоит из тренера, его помощника и около 15 молодых спортсменов, которые подают надежды в том или ином виде спорта. "Сейчас в Сирии представлены 24 вида спорта. Есть командные виды - футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. Остальные дисциплины - это единоборства и силовые виды спорта, на которые мы делаем основной упор", - добавил собеседник.

Он также отметил, что с 2012 года в Сирии действует система отбора талантливых спортсменов через "Национальные детские олимпиады", проходящие раз в два года. В них могут принять участие молодые люди до 15 лет.

"Отбор через такие олимпиады проходит каждые два года. Благодаря им спортивные федерация выбирают самых лучших и талантливых ребят, которые в будущем могут продемонстрировать хорошие результаты", - пояснил собеседник.

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