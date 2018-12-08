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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Фигурист Гуменник был уверен, что выиграет медаль в финале юниорского Гран-при в Канаде

Россиянин набрал 218,75 балла, уступив только 13-летнему канадскому фигуристу Стефену Гоголеву (233,58)
Петр Гуменник Сергей Бобылев/ТАСC
Петр Гуменник
© Сергей Бобылев/ТАСC

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник, занявший второе место по итогам соревнований среди юношей в финале Гран-при в канадском Ванкувере, был полностью уверен в том, что сможет завоевать медаль на турнире. Об этом 16-летний спортсмен рассказал журналистам после награждения.

Россиянин набрал 218,75 балла. Он уступил 13-летнему канадскому фигуристу Стефену Гоголеву, в активе которого 233,58 балла.

"Да, я ожидал, что смогу выиграть эту медаль. Однако мы все находимся на одном уровне. Здесь все являются конкурентами, ведь ты можешь с одинаковой степенью вероятности оказаться и на первом, и на шестом месте. Разумеется, любая медаль - это здорово, но, конечно, первое место - лучшее", - поделился Гуменник.

Россиянин в первый раз участвовал в финале Гран-при. На этапах серии он одержал две победы (в канадском Ричмонде и словенской Любляне) и набрал 30 баллов, квалифицировавшись в финал с наилучшим результатом.

Финал Гран-при завершится 9 декабря.

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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018
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