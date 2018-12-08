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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Синицина и Кацалапов получили удовольствие от ритм-танца в финале Гран-при

Российская пара занимает третье место после ритм-танца
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов с огромным удовольствием откатали короткую программу в танцах на льду в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в канадском Ванкувере. Об этом рассказал Кацалапов, слова которого приводит пресс- служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Спортсмены получили за прокат 77,33 балла и занимают третье место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фабри (78,30).

"Это один из лучших наших прокатов, не считая одного недочета на поддержке, но обещаем, что больше такого не повторится. Музыка нам помогала, чувствовали атмосферу танго, катались с огромным удовольствием", - сказал Кацалапов.

Две другие российские танцевальные пары - Александра Степанова/Иван Букин (77,20) и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (72,98) - располагаются на четвертой и пятой строчках соответственно.

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье.

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