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Финал Гран-при по фигурному катанию-2018

Степанова и Букин остались довольны прокатом короткой программы в финале Гран-при

Пара набрала 77,20 балла и занимает четвертое место
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин остались довольны своим прокатом короткой программы в танцах на льду в финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Ванкувере. Слова спортсменов передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Пара набрала 77,20 балла и занимает четвертое место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (78,30). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (77,33) занимают третье место.

"Мы довольны прокатом, тренеры дали ему хорошую оценку. Завтра еще произвольная программа, будем биться, будем бороться. Здесь очень тепло, арена домашняя и теплая", - сказала Степанова.

Букин также отметил поддержку болельщиков. "Публика принимает шикарно, мы благодарны", - сказал он.

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье.

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