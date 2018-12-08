Фигурист Гурейро считает, что их пара с Загорски показала прогресс по ходу сезона

ВАНКУВЕР /Канада/, 8 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, показали прогресс по ходу текущего сезона. Такое мнение высказал Гурейро, слова которого приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В финале Гран-при, который проходит в Ванкувере, спортсмены получили в короткой программе 72,98 балла и занимают пятое место. Лидируют американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью, в активе которых 80,53 балла. Вторым идет итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (78,30). Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (77,33) занимают третье место.

"Мы прогрессируем по ходу сезона, многие говорят, что мы очень везучая пара, но, как правило, мы все время проходим через какие-то сложности. Так сложилось, что мои коньки не пришли в Ванкувер вовремя, и Тиффани каталась одна за нас обоих, а до этого она болела, у нее была температура, и один катался я. Мы пытаемся справляться с этим с легкой иронией и поддерживая друг друга", - сказал Гурейро.

Произвольную программу в финале Гран-при фигуристы покажут в воскресенье.